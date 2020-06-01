Котяков заявил, что наиболее сложным для рынка труда в РФ будет третий квартал 2020 года

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Рост числа безработных граждан сделает третий квартал 2020 года самым сложным для рынка труда Российской Федерации. Об этом министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике в понедельник.

"Отмечу: исходя из макроэкономических параметров и прогнозов социально-экономического развития в Российской Федерации, мы понимаем, что наиболее сложным для нас будет, наверное, третий квартал. Это пиковое значение накопленного объема безработных граждан, при этом в четвертом квартале динамика уже будет стабилизироваться", - сказал министр.

По словам Котякова, положительную динамику министерство надеется увидеть в начале первого и второго кварталов 2021 года.

Количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 2,09 млн человек.

"Мы видим, что у нас действительно растет количество зарегистрированных безработных граждан, по состоянию на сегодняшний день уже число составило больше 2 млн, а если быть более точным, 2 млн 90 тысяч", - сказал министр.

В прошлую среду, 27 мая, Котяков говорил, что число безработных превысило 1,9 млн.