Путин поручил установить для железной дороги с 2021 года налог на имущество в 1,6%

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения об установлении для объектов железнодорожной инфраструктуры с 2021 года ставки налога на имущество в размере 1,6%. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству РФ подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов и представить предложения об установлении с 2021 года ставки налога на имущество организаций, применяемой в отношении объектов железнодорожной инфраструктуры, в размере 1,6%", - говорится в тексте поручения.

Помимо этого президент дал поручение до 10 августа проработать меры по восстановлению внутреннего туризма, а также возможность временного снижения ставок транспортного налога, применяемых в отношении транспортных средств, осуществляющих грузовые автомобильные перевозки. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.

По итогам совещания по развитию транспорта глава государства также рекомендовал руководству регионов предусмотреть в рамках региональных программ поддержки бизнеса меры поддержки организаций, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на территориях субъектов РФ во всех видах сообщения, туристские перевозки водным транспортом, а также эксплуатацию автовокзалов и автостанций. Губернаторы должны представить соответствующие доклады до 15 июня и до 1 сентября 2020 года.

Лизинговые платежи

Путин поручил выделить 3,24 млрд рублей на лизинговые платежи по договорам, заключенным железнодорожными компаниями с отечественными лизингодателями.

"Направлять сэкономленные в течение 2020 года средства федерального бюджета, предусмотренные на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении, на компенсацию выпадающих доходов пригородных пассажирских железнодорожных компаний, в том числе 3,24 млрд рублей на лизинговые платежи по договорам, заключенным этими железнодорожными компаниями с российскими лизинговыми компаниями", - говорится в перечне поручений.

Докапитализация

Путин поручил правительству подготовить предложения о необходимости докапитализации лизинговых компаний с государственным участием, осуществляющих деятельность в сфере судостроения. "Представить предложения о необходимости докапитализации лизинговых компаний с государственным участием, осуществляющих деятельность в сфере судостроения, за счет федерального бюджета в целях снижения платежей в отношении судов, построенных российскими судостроительными организациями, а также установления фиксированного размера этих платежей", - говорится в документе.

Президент также поручил изучить возможность продления господдержки ранее заключенных лизинговых сделок, предметом которых являются морские и речные суда, построенные на российских верфях, в том числе предусматривающих компенсацию части лизинговых платежей. Лизинговые компании, согласно поручению, должны будут предусмотреть отсрочку до 31 декабря 2020 года по договорам лизинга автобусов, трамваев и троллейбусов с одновременным предоставлением таким компаниям отсрочки по уплате суммы основного долга и начисленных процентов по кредитным договорам, заключенным с российскими банками. При этом из федерального бюджета поручено выделить 5,8 млрд рублей на компенсацию лизинговым компаниям части недополученных ими доходов в связи с предоставлением отсрочки по уплате лизинговых платежей.

Кабмину также поручено подготовить предложения о возмещении в 2020 и 2021 годах налогоплательщикам акциза на бункерное топливо, предназначенное для заправки водных судов, непосредственно после его приобретения (при условии предоставления банковской гарантии). Господдержку должны получить и автотранспортные предприятия на компенсацию части лизинговых платежей по договорам лизинга грузовых автотранспортных средств, а также лизинговые компании, предоставившие таким предприятиям отсрочку по уплате лизинговых платежей. Кабмину поручено выделить субсидии и банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим организациям на пополнение оборотных средств, с учетом сезонного характера деятельности организаций морского пассажирского и внутреннего водного транспорта.

Путин также поручил рассмотреть вопрос об упрощении правил предоставления государственных гарантий по кредитам, привлекаемым организациями транспорта в рамках мер, направленных на решение неотложных задач по обеспечению устойчивости экономического развития.

До 15 июня правительству необходимо обеспечить введение моратория на установление в 2020-2021 годах новых требований к находящемуся в эксплуатации железнодорожному подвижному составу, которые могут повлечь за собой увеличение стоимости его содержания. Также кабмин должен будет представить предложения по созданию механизма стимулирования перевозок угля на экспорт через порты северо-запада и юга России.