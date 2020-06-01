Исследование: россияне в мае почти в два раза чаще стали тратить на услуги в сфере красоты

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Жители России после окончания нерабочих дней, объявленных из-за пандемии и распространения коронавируса, почти удвоили расходы на оплату услуг в сфере красоты. Также в 1,6 раза выросли расходы на страхование и услуги риелторов, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ со ссылкой на данные банка и входящего в группу оператора фискальных данных "Первый ОФД".

"В период после окончания нерабочих дней в России почти вдвое выросло число оплат в сфере красоты, в 1,6 раза увеличились число оплат услуг страхования и риелторов. <...> Также, согласно результатам исследования, после начала смягчения режима самоизоляции россияне резко - на 52% - увеличили объем трат на услуги в сфере строительства, медицинских услуг - на 42%, и услуг в сфере образования - на 47%", - отмечается в сообщении. При этом объем оплаты услуг в сфере строительства после окончания рабочих дней вырос на 12% даже по сравнению со средними показателями февраля - марта, добавили в банке.

Еще одной категорией услуг, расходы на оплаты которых выросли, является связь, однако здесь рост составил всего 4%.

Исследование проводилось на основе данных, полученных из всех регионов России при сравнении количества чеков по различным категориям услуг в период с 12 мая по 25 мая с периодом с 30 марта по 11 мая.

Президент России Владимир Путин объявил в стране нерабочими днями период с 30 марта по 12 мая 2020 года, чтобы снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Была приостановлена работа многих сфер экономики, за исключением тех, которые остановить невозможно, - энергетика, строительство, коммунальное хозяйство.