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Путин поручил МИД помочь транспортным компаниям в оформлении иностранных виз сотрудникам

Ответственным назначен глава ведомства Сергей Лавров

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по транспорту дал поручение МИД РФ помочь транспортным компаниям в оформлении иностранных виз их сотрудникам. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"МИДу России оказать содействие транспортным компаниям по оформлению консульскими учреждениями иностранных государств в Российской Федерации виз российским гражданам - водителям транспортных средств, осуществляющим международные автомобильные перевозки, членам экипажей морских, речных и воздушных судов", - говорится в тексте поручения.

Ответственным назначен министр иностранных дел Сергей Лавров. Соответствующий доклад он должен представить до 1 июня и до 1 сентября 2020 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичРоссия
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