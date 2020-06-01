Мишустин продлил мораторий на налоговые проверки бизнеса

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил мораторий на налоговые проверки предприятий туриндустрии и в других отраслях.

"Подписано постановление, которое продлевает мораторий на налоговые проверки для бизнеса до 30 июня", - сообщил председатель правительства на совещании с вице-премьерами.

Он уточнил, что "это решение коснется всех отраслей, в том числе и тех компаний и индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере туризма".

Глава кабинета министров отметил, что туристическая отрасль "существенно пострадала из-за распространения коронавирусной инфекции". "Согласно постановлению, мораторий будет касаться предприятий туристической индустрии: горнолыжных трасс, пляжей, гостиниц с определенным доходом и номерным фондом", - сказал Мишустин. По его словам, "такая деятельность должна быть профильной для организаций, а сам бизнес должен быть включен в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей". "Такое решение позволит подержать предпринимателей, освободить их на время от неизбежных формальностей и административной нагрузки, создать более комфортные условия для возвращения к нормальной работе после того, как инфекция отступит", - полагает премьер-министр.