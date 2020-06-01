Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики.

"Сегодня истекает срок поручения президента по разработке общенационального плана действий по восстановлению экономики, занятости и доходов населения. <…> Документ подготовлен с учетом предложений регионов и представителей делового сообщества", - сказал он.

По словам Мишустина, документ будет представлен в Кремль в понедельник, 1 июня. "Сегодня [1 июня] план будет представлен в администрацию президента", - сказал глава правительства.

Премьер пояснил, что основная цель плана - выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличение реальных доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынка труда, образования, быстрого и качественного строительства жилья. "Выполнение плана не только позволит переломить ситуацию, сложившуюся в результате распространения новой коронавирусной инфекции, но и приступить к проведению долгосрочных структурных изменений в экономике, ее дальнейшему укреплению", - добавил он.

Мишустин рассказал, что план неоднократно рассматривался на совещаниях в правительстве. "План состоит из девяти разделов и содержит около пятисот мероприятий по различным направлениям. Выполнить его необходимо будет до конца следующего года", - заключил премьер.