Мишустин: заявления на выплаты на детей 3-16 лет подали более 12,5 млн россиян

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил держать под контролем, как идут выплаты семьям с детьми, и оперативно реагировать, если будут возникать проблемы.

На совещании с вице-премьерами председатель правительства отметил, что 1 июня отмечается Международный день защиты детей. "Задача государства - создавать все условия, чтобы наши дети росли здоровыми и счастливыми, дать каждому ребенку возможность получить хорошее образование, заниматься любимым делом, реализовываться в жизни, ведь именно от них зависит то, какое будущее будет у нашей страны", - сказал глава кабинета министров.

Он подчеркнул, что "в нынешней непростой ситуации, вызванной коронавирусом, государство дополнительно поддерживает семье с детьми". Мишустин напомнил, что "с сегодняшнего дня по инициативе президента [РФ Владимира Путина] начинаются выплаты единовременных пособий в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет, заявления на эти средства Пенсионный фонд начал принимать через портал Госуслуг с 12 мая". По данным Мишустина, на данный момент таких заявлений поступило более 12,5 млн. Премьер-министр также обратил внимание на то, что обратиться за выплатами можно будет до конца сентября, "никаких документов, чтобы получить средства, представлять не нужно".

"Прошу [вице-премьера] Татьяну Голикову и [министра труда и социальной защиты] Антона Котякова контролировать, как идут эти выплаты и оперативно реагировать в случае возникновения у граждан с детьми проблем с получением такой поддержки", - потребовал председатель правительства.

Глава кабинета министров также упомянул и другие меры поддержки, принятые для семей с детьми. "Все семьи, воспитывающие детей до трех лет, могут получить ежемесячную выплату в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка, <…> действуют и доплаты родителям, которые потеряли работу из-за ситуации с коронавирусом, увеличивается минимальное пособие по уходу за ребенком", - перечислил Мишустин.