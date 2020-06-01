Пользователи сообщают о сбое в работе интернет-сервисов "Сбербанка"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сбой в работе интернет-сервисов Сбербанка наблюдается в понедельник, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В банке сообщили, что некоторые клиенты могут столкнуться с трудностями при входе в мобильное приложение Сбербанка. "Сегодня по техническим причинам небольшое количество клиентов может столкнуться с затруднениями при входе в "Сбербанк Онлайн". В случае возникновения проблемы со входом просим наших клиентов повторить попытку", - сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

В Сбербанке отметили, что специалисты уже занимаются данной проблемой и устранят ее в ближайшее время. При этом операции клиентов в торгово-сервисных точках и выдача денежных средств в банкоматах проводятся в штатном режиме.

По информации сервиса Downdetector, на 10:24 мск было зафиксировано 528 отзывов, а к 10:39 их число снизилось до 295. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге и др. Большая часть пользователей (80%) жаловались на невозможность перевода денег. Еще 13% сообщали о сбоях в работе сайта, 5% - не могли совершить платеж со счета.