Производство пищевой продукции в Подмосковье выросло в I квартале 2020 года почти на 20%

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Производство пищевых продуктов на территории Московской области выросло почти на 20% в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Предприятия пищевой промышленности в Подмосковье скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, при этом они продолжают функционировать в штатном режиме. Средний объем производства основных видов пищевой продукции на территории региона в первом квартале текущего года увеличился на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

Он отметил, что наибольший прирост показали предприятия по производству молока - на 39,5%, хлеба - на 22,6%, кондитерских изделий - на 16,2%, мяса - на 33,9%, колбасных изделий - на 35,2%, масла сливочного - на 29,2% и жареного кофе - на 35,2%.

Министр также добавил, что по сравнению с прошлым годом в Подмосковье увеличилось производство готовых кормов для животных, шоколада и макаронных изделий.