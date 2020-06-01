"Россети Центр" и "Россети ЦиП" планируют установить 135 тыс. "умных" приборов в 2020 году

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Компании "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" (входят в группу компаний "Россети") рассчитывают установить более 135 тыс. интеллектуальных приборов учета электроэнергии в 2020 г. Об этом говорится в сообщении "Россети Центр".

Основные объемы работ будут выполнены в Кировской и Нижегородской областях, где установят более 24 тыс. и 16 тыс. "умных" счетчиков соответственно. А также в Тверской, Белгородской и Воронежской областях, где смонтируют свыше 14 тыс., 10 тыс. и 9 тыс. интеллектуальных приборов энергоучета.

С начала 2020 года энергетики установили в общей сложности более 35 тыс. "умных" счетчиков. Наибольшее количество электросчетчиков появилось в Калужской области (свыше 15 тыс.), Тверской и Курской областях (более 8 тыс. и свыше 4 тыс. соответственно), Брянской и Владимирской областях (более чем по 2 тыс. счетчиков в каждом из регионов).

"Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии позволяет не только повысить качество и точность учета электроэнергии, но и оперативно выявлять очаги ее потерь, обеспечивать интеллектуальное управление энергопотреблением", - говорится в сообщении.

Потребитель при их использовании получает бесплатную возможность дистанционно и в любое время получать информацию о графике энергопотребления и его объемах и на основании этих данных оптимизировать свою нагрузку.

"Модернизация систем учета электроэнергии и электросетевого оборудования - важная составляющая цифровой трансформации. С ее помощью мы успешно решаем задачи по снижению уровня коммерческих потерь, повышению эффективности работы сетевого комплекса, существенно улучшаем показатели качества и надежности электроснабжения потребителей 20 регионов страны", - сказал генеральный директор "Россети Центр" - управляющей организации "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский. Его слова приводит компания.

Для потребителей электроэнергии интеллектуальные приборы учета электроэнергии устанавливаются бесплатно. Все расходы на содержание, эксплуатацию, поверку и ремонт интеллектуальных приборов учета электроэнергии несут сетевые компании.

О компаниях

Компании "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" работают на территории 20 регионов России, обслуживают более 26 млн человек. Всего компании заменят в течение 10 лет около 5 млн электросчетчиков на интеллектуальные приборы учета электроэнергии.

О программе цифровизации "Россетей"

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в частности, на дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций. Имущественный комплекс включает 35 дочерних и зависимых обществ.