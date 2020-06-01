АСВ может запустить "пилоты" по рефинансированию кредитов заемщиков ликвидированных банков

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) рассматривает возможность запуска пилотных проектов рефинансирования кредитов заемщиков ликвидированных банков. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава агентства Юрий Исаев.

"С февраля мы получили несколько запросов от банков, с которыми сейчас в индивидуальном порядке рассматриваем возможность сделать небольшие "пилоты", - сказал он. - В дальнейшем, после завершения первых пилотных проектов и оценки результатов, мы планируем создать специальный онлайн-портал, где с разрешения заемщика ликвидируемого банка действующие игроки могли бы выбрать обязательства, которые представляют интерес для рефинансирования".

Исаев напомнил, что денежный поток от погашения кредитов является самой весомой составляющей конкурсной массы, из которой АСВ выплачивает страховку вкладчикам.

"Самым удачным для агентства сценарием является, конечно, полное досрочное погашение кредита. И здесь рефинансирование ссуд может помочь наполнить конкурсную массу в короткие сроки и в максимальном объеме для скорейшего расчета с кредиторами", - пояснил он.