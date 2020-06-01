АСВ из-за пандемии сможет вернуть весь кредит ЦБ РФ в начале 2024 года

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в связи с пандемией и вызванными ею экономическими последствиями рассчитывает полностью погасить кредит Банка России в начале 2024 года, а не в четвертом квартале 2022 года, как планировалось ранее. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава АСВ Юрий Исаев.

"Мы регулярно проводим анализ динамики фонда, и до начала пандемии и усугубления ситуации в экономике данные расчетов позволяли нам прогнозировать полный возврат средств в четвертом квартале 2022 года. Но пандемия и связанные с ней экономические последствия потребовали принятия ряда важных решений - в том числе по снижению ставки взносов, - и сегодня мы уже понимаем, что сроки по полному возврату кредита немного отодвинутся, поскольку объем поступлений в фонд сократится. Прогнозируем, что рассчитаемся в начале 2024 года", - сказал он.

По словам главы АСВ, на сегодняшний день в общей сложности агентство вернуло Банку России 341 млрд рублей.

"Большая часть погашений пришлась на прошлый год - 213 млрд рублей. В этом году мы уже перечислили Банку России 83 млрд рублей. Всего предстоит вернуть еще 501 млрд рублей. Платежи мы отправляем регулярно, последний в размере 32 млрд рублей ушел 29 мая", - отметил он.

В 2015-2017 годах Банк России предоставил агентству кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от Банка России был получен 23 октября 2017 года. В конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил агентству начать возврат средств.