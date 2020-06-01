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ТПП попросила Попову отказаться от избыточных рекомендаций для торговли и общепита

Торгово-промышленная палата также просит отказаться от использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов из-за их "резко возросшей стоимости"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой отказаться от избыточных требований для торговли, общественного питания и сферы услуг, а также разъяснить регионам рекомендательный характер документов ведомства по организации работы при выходе из режима ограничений, веденных из пандемии коронавируса. Об этом говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Для всей сферы услуг, торговли и общественного питания отказаться от избыточных требований по фото- и/или видеофиксации проведения дезинфекционных мероприятий... либо четко зафиксировать конкретные требования по проведению, чтобы не допускать размытых формулировок и необоснованных, завышенных требований со стороны контролирующих органов", - говорится в письме.

Также глава ТПП просит отказаться от использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов из-за их "резко возросшей стоимости". Он указал, что при цене в 11 тыс. рублей в марте 2020 года заказы принимаются на июль - август по цене более 100 тыс. рублей за штуку. Другими факторами являются длительный срок поставки - два месяца и более, необходимость монтажа отдельной усиленной линии проводки (по требованиям пожарной безопасности), следует из письма.

Также Катырин просит отказаться от требования по наличию обязательного пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств. Он предлагает перейти на обязательный суточный запас. Помимо этого, глава палаты рекомендует освободить руководство и сотрудников компаний от ответственности, если посетители игнорируют требования по использованию средств индивидуальной защиты.

Роспотребнадзор ранее разработал и выложил на сайт рекомендации для организаций из различных сфер деятельности по соблюдению санитарной безопасности на разных этапах снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

Меры поддержки бизнеса

В 2020 году из-за ситуации с пандемией коронавируса власти России ввели меры поддержки для населения и бизнеса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, введен мораторий на банкротство таких компаний, банками запущена программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам. Также малые и средние предприятия в заявительном порядке могут получить субсидии - по 12 130 рублей в месяц при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

С 1 июня запущена кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организациях с льготной ставкой 2% годовых. Также самозанятым будет возвращен налог на доход, уплаченный за 2019 год.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

Теги
РоссияПопова, Анна Юрьевна
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