ТПП попросила Попову отказаться от избыточных рекомендаций для торговли и общепита

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой отказаться от избыточных требований для торговли, общественного питания и сферы услуг, а также разъяснить регионам рекомендательный характер документов ведомства по организации работы при выходе из режима ограничений, веденных из пандемии коронавируса. Об этом говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Для всей сферы услуг, торговли и общественного питания отказаться от избыточных требований по фото- и/или видеофиксации проведения дезинфекционных мероприятий... либо четко зафиксировать конкретные требования по проведению, чтобы не допускать размытых формулировок и необоснованных, завышенных требований со стороны контролирующих органов", - говорится в письме.

Также глава ТПП просит отказаться от использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов из-за их "резко возросшей стоимости". Он указал, что при цене в 11 тыс. рублей в марте 2020 года заказы принимаются на июль - август по цене более 100 тыс. рублей за штуку. Другими факторами являются длительный срок поставки - два месяца и более, необходимость монтажа отдельной усиленной линии проводки (по требованиям пожарной безопасности), следует из письма.

Также Катырин просит отказаться от требования по наличию обязательного пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств. Он предлагает перейти на обязательный суточный запас. Помимо этого, глава палаты рекомендует освободить руководство и сотрудников компаний от ответственности, если посетители игнорируют требования по использованию средств индивидуальной защиты.

Роспотребнадзор ранее разработал и выложил на сайт рекомендации для организаций из различных сфер деятельности по соблюдению санитарной безопасности на разных этапах снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

Меры поддержки бизнеса

В 2020 году из-за ситуации с пандемией коронавируса власти России ввели меры поддержки для населения и бизнеса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, введен мораторий на банкротство таких компаний, банками запущена программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам. Также малые и средние предприятия в заявительном порядке могут получить субсидии - по 12 130 рублей в месяц при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

С 1 июня запущена кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организациях с льготной ставкой 2% годовых. Также самозанятым будет возвращен налог на доход, уплаченный за 2019 год.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.