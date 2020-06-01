Эксперт: дороговизна доставки зерна на Дальний Восток сдерживает его экспорт в АТР

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Высокая стоимость доставки в порты Дальнего Востока и недостаточная пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей сдерживают экспорт российского зерна в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил в понедельник президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Главная проблема в [недостаточной] пропускной способности и [высокой] стоимости железнодорожных магистралей, стоимости доставки по ним [зерна] до дальневосточных ворот. Пропускная способность ограничена - по примерным подсчетам, даже если мы организуем приемлемую стоимость, мы сможем дополнительно отгрузить на дальневосточное направление порядка 1,5 млн тонн зерна, не больше. <...> Стоимость доставки зерна по железной дороге очень высока. <...> И если не будет принято принципиальное, системное решение со стороны государства по снижению стоимости, мы так и не сможем выйти на дальневосточные ворота, что достаточно обидно, и это проигрыш для наших позиций на мировом рынке", - сказал Злочевский во время состоявшейся в ТАСС пресс-конференции в онлайн-формате.

По его словам, сейчас БАМ и Транссиб забиты углем и другой продукцией. "И встрять в этот поток большими объемами не удастся, для этого нужно развивать инфраструктуру и увеличивать ее пропускную способность", - отметил президент Российского зернового союза.

Еще одной проблемой Злочевский назвал то, что ни в одном из 30 дальневосточных портов до сих пор нет терминалов по отгрузке зерна. Хотя поставки через дальневосточные порты идут, даже несмотря на это, "прямым вариантом (без терминалов), хотя он дорог и рискован".

"[Азиатско-Тихоокеанский регион] - это, конечно, очень привлекательный рынок, <...> крупнейший рынок сбыта. И пока он не наш. Мы там присутствуем: мы поставляем [зерно] в Индонезию, в Таиланд, в Малайзию, в Японию и Корею. Но поставляем в основном из южных ворот (через черноморские порты) и, естественно, проигрываем из-за логистических процедур - стоимость доставки оттуда дороже, чем у наших конкурентов. А там у нас два мощных конкурента - это Америка и Австралия. Они выигрывают эту конкуренцию за счет стоимости доставки", - заключил Злочевский.

Президент России Владимир Путин 1 июня поручил выделить 60,5 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на развитие инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в 2020 году. Такое поручение кабмину он дал по итогам совещания о развитии транспорта.