Минсельхоз начал разработку стратегии развития сельского туризма

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Минсельхоз РФ начал разработку стратегии сельского туризма, чтобы активизировать развитие сельских территорий. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Чтобы придать новый стимул социально-экономическому развитию сельских территорий, Минсельхоз России начал разработку стратегии развития сельского туризма. Она поможет определить точки роста и необходимые меры поддержки, улучшить условия ведения данного бизнеса", - отмечается в сообщении.

Сейчас лидером реализации проектов в области агротуризма являются южные и центральные регионы России, сообщили в Минсельхозе. На Юге интерес для путешественников представляют виноградники и винодельни, чайные плантации, садоводческие хозяйства, пасеки, рыбные хозяйства, многоотраслевые фермы.

В центральной России агротуристам могут быть интересны конные клубы, сыроварни, пасеки, животноводческие хозяйства, а в качестве бонуса - эти регионы обладают достаточно развитой транспортной инфраструктурой, а многие объекты туризма близки к мегаполисам, отметили в министерстве.

В северных регионах также возможно развитие агротуризма, однако больше не как самостоятельного направления, а как дополнения к популярным здесь природному и культурно-историческому туризму, сообщили в Минсельхозе.