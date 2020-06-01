Опрос: большинство россиян планируют после пандемии откладывать "на черный день"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Подавляющее большинство россиян из-за пандемии планирует пересмотреть свой подход к финансам - постараться откладывать "на черный день" и быть экономнее, свидетельствуют данные опроса Антикризисного социологического центра.

Респондентам было предложено несколько тезисов. Около 67% ответили утвердительно на вопрос, планируют ли они больше откладывать "на черный день", 64% полагают, что будут экономнее в тратах и пересмотрят свои расходы. Около 57% считают, что покупают много ненужных вещей, и потребление нужно сокращать. В то же время 26% заявили, что после пандемии постараются компенсировать то, от чего отказывались в этот период.

"Кризис заставил пересмотреть отношение к тратам и сбережениям в целом. Значительная часть населения намерена больше откладывать, иметь "подушку безопасности". Только каждый четвертый считает, что после пандемии наверстает упущенное", - отмечают аналитики центра.

При этом 27% опрошенных уже урезали до минимума расходы на одежду, 38% также планируют тратить на одежду меньше. В то же время каждый пятый заявил, что не будет сокращать расходы на одежду. Расходы на технику и электронику также урезали 27% респондентов, тратить меньше планируют - 25%. Минимизировали траты на алкоголь и табак 16 и 13% опрошенных соответственно, планируют тратить меньше - 36% и 37%.

Об опросе

Объем выборки - 1 тыс. респондентов. Данные репрезентируют онлайн-аудиторию РФ в возрасте старше 18 лет в городах с населением более 100 тыс. человек по полу, возрасту, федеральному округу и размеру населенного пункта. Сбор данных проводился 30 апреля.

Социологический антикризисный центр открыт в апреле 2020 года по инициативе исследовательской компании OMI (Online Market Intelligence), специализирующейся на интернет-исследованиях с собственной онлайн-панелью респондентов в России, на Украине, в Казахстане и Белоруссии численностью более 1 млн человек, и Центра социального проектирования "Платформа", специализирующегося на консалтинге и проектах в области общественных и корпоративных процессов. Цель центра - более глубокое осмысление тех общественных изменений, которые происходят в том числе в связи с пандемией коронавируса.