РСПП заявил об отсутствии у 20% компаний РФ средств для выплаты зарплат и налогов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Около 20% российских компаний необходимо внешнее финансирование, так как у них нет средств для выплаты заработной платы, налогов и страховых взносов, говорится в совместном исследовании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Международной организации труда (МОТ).

"Пятая часть компаний находится в критическом положении: они не способны обслуживать основной долг или выплачивать платежи первой очереди [к ним относятся налоги, страховые взносы и зарплаты]. Для обеспечения основного долга и процентов им необходимо внешнее финансирование", - отмечается в исследовании, которое было направлено в правительство РФ.

При этом 13,3% организаций, у которых есть средства на платежи первой очереди, не могут выплатить проценты по кредитам и основной долг. У 15,5% ситуация чуть легче: они способны обслужить платежи первой очереди и текущие процентные платежи, однако уже не могут погашать основной долг или обеспечить его рефинансирование.

29,9% предприятий имеют достаточно средств, чтобы погашать долги по графику и уплачивать платежи первой очереди. У 20,7% опрошенных компаний нет долговых обязательств.

По оценкам РСПП и МОТ, 7,5% предприятий рассматривают возможность временного или окончательного закрытия. 11,2% компаний ответили, что из-за нарастающего кризиса, связанного с распространением COVID-19 и принимаемых мер, они уволили или планируют уволить сотрудников.

Для восстановления бизнеса 39,3% компаний планируют использовать собственные средства. Более четверти компаний заявили, что у них есть доступ к альтернативным или внешним источникам финансирования - кредитам, займам, грантам, субсидиям или ссудам. При этом у 37,3% организаций нет доступа к подобным источникам финансированию.

Опрос проходил с 16 по 22 апреля 2020 года. В результате были отобраны 767 уникальных наблюдений - анкет респондентов из всех федеральных округов. В основном опрос прошли частные компании (70,7%). Доля предприятий с государственным участием составила 22,3%. При этом доли малых и крупных компаний примерно равны - около 46%. Доля промышленных компаний составила 37,4%, строительных - в два раза ниже. Десятая часть опрошенных занята оптовой или розничной торговлей.