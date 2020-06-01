Российский зерновой союз ожидает снижения стоимости гречки

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российский зерновой союз (РЗС) считает, что в РФ снизится стоимость гречневой крупы в связи с ее большими запасами.

"Давление запасов потребления приведет к снижению цен", - сказал на конференции в ТАСС глава союза Аркадий Злочевский.

Он отметил, что волна ажиотажного спроса на продукты в России сошла на нет. "Более того, мы ожидаем достаточно серьезного падения спроса на крупяные изделия, в первую очередь связанного с тем, что запасы сформированы, и пока их не съедят, люди покупать больше не будут. Это естественный откат после динамичного и бурного роста. В результате мы получим большое давление запасов и нового урожая, который начнет поступать", - сказал эксперт.

Злочевский напомнил, что основные объемы гречихи собираются осенью, а ее уборка завершается в октябре. "Тем не менее запасов много: по гречихе - больше 200 тыс. тонн переходящих запасов, притом что мы едим всего полмиллиона тонн в год", - пояснил он.

По данным РЗС, площади, засеянные гречихой, в этом году превышают прошлогодние на 67 тыс. га. "Это, естественно, приведет к увеличению валового сбора на фоне высоких запасов, и куда их девать в условиях ограниченного спроса, непонятно, а это не экспортная культура", - указал Злочевский.