ЦРПТ: маркировка велосипедов не требует серьезных технологических изменений

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке велосипедов, завершившийся 31 мая, показал, что для реализации маркировки в отрасли не требуется серьезных технологических изменений бизнес-процессов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба оператора маркировки - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"В ходе пилота мы увидели, что для запуска массового производства маркированных велосипедов компаниям не нужно серьезно менять свои технологические процессы, в большинстве случаев достаточно использовать уже имеющееся оборудование", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что код маркировки Data Matrix с зашифрованными криптографией данными будет выполнен в виде самоклеящейся этикетки, которую производители и импортеры могут наносить на раму или на подседельную трубу. "Сканируя коды с помощью мобильного приложения "Честный знак", покупатели смогут узнать всю информацию о происхождении велосипеда", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в компании отметили, что этикетка может быть антивандальной и саморазрушающейся при попытке снятия, а ее применение возможно совместно с бесконтактной радиочастотной меткой. "Это позволит проследить каждый велосипед до момента утилизации или подключить дополнительные внешние сервисы, например, занести транспортное средство в базу антиугона, по аналогии с VIN-номером автомобиля", - пояснили в ЦРПТ.

По данным оператора, всего в эксперименте приняли участие 836 компаний, в том числе крупнейшие российские велопроизводители, компании-импортеры, организации оптовой и розничной торговли, федеральные торговые сети. "По его итогам правительство определится с параметрами запуска обязательной маркировки в этой отрасли", - добавили в ЦРПТ.