McDonald's в России разработал концепт ресторана повышенной безопасности на фоне пандемии

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. McDonald's в России разработал концепцию ресторана с повышенным уровнем безопасности, который откроется после снятия ограничений, введенных на фоне борьбы с распространением коронавируса в стране. Об этом говорится в сообщении компании.

"Мы разработали концепцию предприятия, которая позволит как обеспечить безопасность наших клиентов и сотрудников и соблюсти все рекомендации уполномоченных органов, так и сохранить при этом нашу уникальную атмосферу гостеприимства. После тестирования нового формата безопасного McDonald's на Арбате мы применим самые успешные решения в наших предприятиях по всей стране", - приводятся в сообщении слова генерального директора McDonald's в России Марка Карены.

Во всех ресторанах будет действовать частичное ограничение на вход в зависимости от размера и конфигурации помещения. Перед рестораном будет нанесена специальная разметка на дорожное покрытие, чтобы безопасно организовать очередь на вход. "Регулировать загрузку залов будет специальный сотрудник на входе, который также будет открывать входную дверь каждому гостю, чтобы исключить дополнительный контакт посетителя с поверхностью.

При входе в McDonald's всем предложат продезинфицировать руки на специально оборудованной станции. Далее посетитель получит локатор с номером стола, за которым он будет ожидать свой заказ. В зоне приема заказов, между киосками для самостоятельного заказа, а также между столиками установлены новые защитные экраны, которые обеспечат безопасность сотрудников и посетителей", - рассказали в компании.

Ожидание и передача готового заказа, в том числе навынос теперь происходит непосредственно за отдельным столиком: сотрудник предприятия теперь принесет заказ и передаст его бесконтактно, поставив на соседний незанятый стол. "Потоки курьеров и гостей будут безопасно разведены на разные очереди, а также входы и выходы", - добавили в компании.

С 28 марта предприятия компании перешли на работу навынос и доставку в Москве, Московской области и других регионах в зависимости от рекомендаций регулирующих органов. Ежедневно проводится дезинфекция 59 рабочих зон на производстве и в служебных помещениях. В круглосуточном режиме работают ультрафиолетовые обеззараживатели воздуха.

После открытия предприятий каждые 15 минут будут дезинфицироваться поверхности терминалов самообслуживания, пин-пады; каждый час будут дезинфицироваться столы, стулья, ручки дверей и все поверхности, с которыми часто соприкасаются гости и сотрудники, сообщили в компании.

McDonald's в России насчитывает более 740 предприятий в 59 субъектах РФ.