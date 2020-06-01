Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц и баз отдыха

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендует гостиницам, хостелам, базам отдыха и иным местам временного проживания заселять в один номер одного человека или семью. Это следует из рекомендаций ведомства, опубликованных на его сайте в понедельник.

"Проведение термометрии гостей при заезде в гостиницу, а также не реже одного раза в день, с использованием бесконтактных средств измерения. <...> Размещение гостей в номере преимущественно одноместное или семейное", - говорится в документе.

Ведомство рекомендует минимизировать использование декоративных подушек и покрывал, а уборку с дезинфекцией всех поверхностей в номере следует проводить раз в день в течение всего срока проживания. Перед началом работы гостиницы должна быть проведена генеральная уборка с дезинфекцией и очисткой систем вентиляции и кондиционеров. В дальнейшем профилактическую дезинфекцию необходимо проводить на постоянной основе.

Все номера должны иметь индивидуальный душ и туалет, следует из документа.

В гостиницах также необходимо обеспечивать социальную дистанцию в 1,5-2 м и минимизировать скопления людей на стойках регистрации при помощи разметки. В местах общего пользования должны быть дозаторы с антисептиками для рук, постояльцам следует обеспечить возможность купить средства индивидуальной защиты. Персонал же обязан носить маски и перчатки.

Гостиницам рекомендуется ввести специальные мобильные приложения для экспресс-заселения и выселения, бесконтактного открытия дверей в номера и другие помещения, поощрять безналичные способы оплаты.

Что касается требований к персоналу, в гостиницах необходимо тестировать сотрудников на коронавирус, мерить им температуру утром и вечером, считает Роспотребнадзор. К работе нельзя допускать людей с симптомами острых респираторных инфекций. "Не допускаются к работе персонал, вернувшийся с территорий (стран, субъектов Российской Федерации), неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, до окончания сроков самоизоляции (не менее чем 14 дней)", - уточняется в документе.

Организация питания

Роспотребнадзор также рекомендует гостиницам организовать питание гостей в номерах или по меню.

"Организация питания гостей преимущественно по меню или индивидуального обслуживания в номерах. Расстановка столов с соблюдением принципов социального дистанцирования (расстояние между столами не менее двух метров) и рассадка не более одного человека за столом (за исключением семейного или совместного проживания в одном номере", - говорится в документе.

В случае, если в гостинице питание организовано по принципу "шведского стола", должна быть нанесена сигнальная разметка об информировании посетителей о соцдистанции. Также рекомендуется увеличить время подачи завтрака.

"Организации общественного питания и пищеблоки рекомендуется оснащать современными посудомоечными машинами с дезинфицирующим эффектом для механизированного мытья посуды и столовых приборов. При отсутствии посудомоечной машины для мытья посуды ручным способом предусматриваются трехсекционные ванны для столовой посуды, двухсекционные - для стеклянной посуды и столовых приборов", - говорится в тексте.

Использованную одноразовую посуду рекомендуется собирать в одноразовые плотно закрываемые пакеты, которые должны также убираться в качестве отходов в конце рабочего дня.

О ситуации с коронавирусом

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,1 млн человек, около 367 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 414 878 случаев заражения, выздоровели 175 877 человек, умерли 4 855. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.