Военные строители менее чем за год возвели новый терминал аэропорта Петрозаводска

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Возведение нового терминала аэропорта Петрозаводска завершено в мае, эта работа заняла у военных строителей менее года. Об этом в понедельник сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков.

"Менее чем за год военные строители выполнили весь комплекс работ и сдали новый аэровокзал площадью более 3,5 тыс. кв. м", - сказал Панков, напомнив, что с просьбой оказать содействие в строительстве нового аэровокзального комплекса в Петрозаводске руководство Карелии обратилось в Минобороны в 2019 году.

Как отметил замминистра, новый терминал с пропускной способностью 300 человек в час является крупнейшим объектом федеральной целевой программы по подготовке к празднованию 100-летия республики. "Строительство воздушной гавани Республики Карелия завершено накануне векового юбилея [региона] в мае 2020 года", - подчеркнул замглавы Минобороны.

Он отметил, что в целом по инициативе Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия в регионе реализуются проекты, позволяющие модернизировать экономику и инфраструктуру, построить новые предприятия и учреждения и повысить качество жизни. "Министерство обороны России активный участник этих преобразований", - подчеркнул Панков.

Замминистра напомнил, что ранее в Карелии по инициативе главы Минобороны Сергея Шойгу было построено Петрозаводское президентское кадетское училище, первый набор в которое состоялся в 2017 году. В 2018 было окончено возведение второй очереди училища, а на его территории были открыты новейшие ледовая арена и бассейн.

Он также выразил уверенность, что задел, созданный за время работы госкомиссии, даст мощный импульс дальнейшему развитию региона.

Воздушная гавань Карелии

Аэропорт Петрозаводска - единственный в Карелии, он включен в список аэропортов федерального значения, предназначен для обслуживания внутренних и международных авиаперевозок. Из аэропорта установлено авиасообщение с Москвой, Архангельском, Череповцом, а в летнее время из аэропорта можно улететь в Симферополь, Сочи и Анапу. Весной 2020 года планировался запуск первого международного рейса до Хельсинки, но начало авиасообщения отменилось из-за пандемии коронавируса.

Строительство аэровокзала и модернизация аэропорта Петрозаводск велись при поддержке Госкомиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия под руководством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Государственная комиссия была создана указом президента РФ Владимира Путина в 2013 году. Работа этой структуры направлена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения региона, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата и развития государственно-частного партнерства.

Юбилей республики

8 июня отмечается День Республики Карелия. В этот день в 1920 году была создана Карельская трудовая коммуна (автономное областное объединение в составе РСФСР).

Основные торжества по случаю 100-летия Республики Карелия запланированы на 5 сентября.