Рыбаки России предлагают упразднить разрешительный порядок вывоза живого краба

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Рыбопромышленники России предлагают упразднить разрешительный порядок вывоза живого краба. Об этом говорится в сообщении рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере рыболовства от делового сообщества.

"Рабочая группа по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере рыболовства от делового сообщества рассмотрела предложение об отмене избыточных требований законодательства при осуществлении поставок живого краба за границу", - отмечается в сообщении.

Сейчас для экспорта живого краба российские рыбопромышленные компании должны оформить соответствующую лицензию в Минпромторге. При этом заявление на ее получение необходимо предварительно согласовать с Росприроднадзором.

О решении рабочей группы направить обращение в Росприроднадзор будет проинформирован Аналитический центр при правительстве. "Мы провели расчеты экономических потерь от соблюдения этого обязательного требования и у нас получились цифры от 192 до 286 млн рублей в год. Они складывается из потерь промыслового времени, административных потерь, связанных с оформлением и недополученной выручкой из-за того, что вынуждены отказываться от поставок краба в живом виде. Так как лицензия привязывается к сроку разрешения, соответственно то, что мы вылавливаем в конце года, мы не можем отправить на экспорт, так как у нас заканчивается лицензия", - приводятся в сообщении слова главы Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александра Дуплякова.

Он отметил, что отмена процедуры лицензирования процесс длительный и может занять более года, а для упразднения требования по получению согласования в Росприроднадзоре достаточно внести соответствующее изменение в распоряжение правительства. "Мы поддерживаем позицию Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока и в деталях, и в целом. Предложение представляется логичным и обоснованным", - отметил президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев.

По словам президента Межрегиональной ассоциации "Ярусный промысел" Вячеслава Бычкова, объединение внимательно следит за этой ситуацией и поддерживает инициативу. "В соответствии с нашим положением есть возможность направить письмо в рабочую группу по реализации механизма "регуляторной гильотины" при Росприроднадзоре с просьбой рассмотреть внесение соответствующих изменений в распоряжение правительства №1567-р, а также предложением обсудить этот вопрос на совместном заседании. Существует обязательное требование, и мы считаем целесообразным его гильотинировать", - резюмировал сопредседатель рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере рыболовства - президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Он также отметил, что в декабре 2019 года этот вопрос обсуждался в ходе рабочей встречи с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой и она поддержала инициативу рыбаков.