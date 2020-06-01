Порошенко назвал включение его в список миллиардеров "спецоперацией по дискредитации"

КИЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко расценил как попытку дискредитации включение его журналом "Forbes Украина" в тройку богатейших украинцев с состоянием в $1,4 млрд. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Порошенко, которое публикует украинское издание "Страна".

"Возвращение Порошенко в рейтинг миллиардеров, когда он буквально за последние дни мая 2020 года "разбогател" на сотни миллионов долларов, это спецоперация с целью дискредитации лидера оппозиции", - говорится в заявлении пресс-службы. При этом она не приводит собственную оценку Порошенко его состояния.

"Ключевую роль в этой операции сыграл член политсовета "Движения новых сил" и вип-агитатор [президента Украины] Владимира Зеленского в президентской кампании 2019 года. Это классический образец фейковых новостей", - заявили в пресс-службе. Представители пятого президента Украины не назвали имя человека, которого считают "агитатором" Зеленского. Между тем известно, что главный редактор журнала "Forbes Украина" Владимир Федорин входит в политсовет украинской партии "Движение новых сил", основанной бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, которого Зеленский в мае назначил главой исполнительного комитета реформ.

В конце мая журнал "Forbes Украина", который после четырехлетнего перерыва вновь начал выходить в стране, опубликовал рейтинг богатейших украинцев. Первые три места в нем заняли предприниматели Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Петр Порошенко. Последний, чьим главным активом остается кондитерская корпорация "Рошен", с момента публикации в 2016 году последнего рейтинга миллиардеров приумножил свое состояние на $540 млн и поднялся с шестой строки на третью. По сообщению украинских СМИ, Порошенко в последние месяцы переоформил часть активов на своего сына. Эксперты считают, что экс-президент сделал это в связи с открытием в отношении него ряда уголовных дел.

Заявление пресс-службы Порошенко было обнародовано в связи с публикацией им декларации о доходах за 2019 год. Согласно декларации, заработок Порошенко за год составил 772 млн 960 тысяч гривен ($28,8 млн). При этом в декларации указываются только доходы человека, но не отражается стоимость принадлежащих ему активов, которая и представляет собой состояние.

Журнал "Forbes Украина" издается по лицензии американского Forbes. Главный редактор "Forbes Украина" Владимир Федорин заявил украинскому Общественному ТВ, что при составлении рейтинга украинских миллиардеров издание основывалась на оценке американской версии журнала, в которой Порошенко приведен в списке богатейших людей планеты под номером 1284 с состоянием в $1,4 млрд.