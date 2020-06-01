Регионы РФ с 1 июня могут принимать решения об открытии любых средств размещения

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Регионы РФ начиная с 1 июня могут принимать решение об открытии любых средств размещения, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

"Роспотребнадзор и Ростуризм при участии отраслевого сообщества завершили работу по согласованию рекомендаций по работе всех видов средств размещения: это отели, гостиницы, пансионаты, базы отдыха, мотели и т. д. Исходим из того, что начиная с 1 июня регионы могут принимать решения об открытии всех средств размещения", - сообщили в Ростуризме.

Информация об открытии туризма в регионах РФ будет постоянно обновляться на портале Russia.Travel.

"Мы вместе с Роспотребнадзором приложили максимум усилий, чтобы дать нашим гражданам возможность этим летом безопасно отдохнуть внутри нашей страны. Рекомендации сбалансированы с учетом текущей ситуации, и, с одной стороны, обеспечат безопасный отдых для наших граждан, с другой, не являются избыточными для отрасли, чтобы предприятия смогли начать свою работу", - прокомментировала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Как сообщал ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, на первом этапе выхода российской туристической отрасли из карантинных мер смогут открыться только санатории с медицинской лицензией. При этом правительство РФ работает над правилами для открытия отелей, курортов, пляжей, круизов и так далее.