Власти Москвы закупили технику к голосованию по Конституции РФ почти на 1 млрд рублей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Департамент информационных технологий Москвы заключил контракт с ООО "Авилекс" на поставку компьютеров и другой техники к проведению общероссийского голосования, сумма контракта составила почти 1 млрд рублей. Об этом говорится в документах, размещенных на сайте госзакупок.

"Департамент информационных технологий Москвы <...> и общество с ограниченной ответственностью "Авилекс" <...> заключили государственный контракт <…> "Поставка средств вычислительной техники для подготовки проведения общероссийского голосования", - следует из документации.

Согласно предоставленным данным, планируется поставить 6 860 персональных компьютеров Acer и столько же мониторов той же фирмы. Кроме того, будут поставлены 2,2 тыс. моноблоков фирмы Dell, 3 тыс. персональных компьютеров той же фирмы, 3 тыс. мониторов, которые подключаются к компьютерам, и 250 веб-камер Logitech. Цена контракта составляет 997,163 млн рублей. Уточняется, что срок исполнения контракта истекает 27 июля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин объявит дату голосования по поправкам к Конституции, когда сочтет нужным. При этом глава государства будет принимать решение, опираясь на данные об эпидемиологической обстановке.

В январе в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совет Федерации принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. По словам главы государства, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.