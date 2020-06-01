Reuters: Китай потребовал от госкомпаний приостановить закупку сои и свинины у США

ТАСС, 1 июня. Китайские власти потребовали от государственных компаний приостановить закупки соевых бобов и свинины у Соединенных Штатов на фоне мер Вашингтона в связи с критикой принятия Всекитайским собранием народных представителей (высший законодательный орган КНР) резолюции о выработке закона о национальной безопасности в Гонконге. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Китай в случае принятия Вашингтоном дальнейших ограничительных мер в отношении Пекина или Гонконга может расширить список сельскохозяйственной продукции США, на закупку которой будет распространяться запрет для китайских фирм, уточнили собеседники Reuters.

29 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что в связи с действиями Пекина американская сторона начала процесс отмены всех льгот, которыми пользовался Гонконг. Речь идет о контроле за экспортом, использовании технологий двойного назначения, таможенном оформлении товаров. Также Трамп анонсировал введение санкций в отношении должностных лиц Китая и Гонконга, которые, по мнению Вашингтона, "прямо или косвенно причастны" к ущемлению автономии этого специального административного района КНР.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Пекин согласился увеличить закупки американской продукции на 76,7 млрд долларов в течение первого года и на 123,3 млрд долларов в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и других американских товарах.