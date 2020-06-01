ВТБ отмечает угрозу пересмотра всех инвестсделок из-за ситуации с "Архангельскгеолдобычей"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Группа ВТБ видит угрозу пересмотра всех инвестиционных сделок минувших лет в связи с требованиями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признать недействительной продажу "Архангельскгеолдобычи". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

"Группа ВТБ предупреждает об угрозе пересмотра всех инвестиционных сделок минувших лет, в том числе одобренных правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ", - отмечается в сообщении.

Группа ВТБ участвовала в сделке по "Архангельскгеолдобыче" (АГД) в качестве консультанта со стороны покупателя и предоставляла кредитные средства для приобретения компании. Консультантом со стороны продавца выступал международный инвестиционный банк - Goldman Sachs, напомнили в ВТБ.

"Особенно удивительно эти действия выглядят в период значительного ухудшения экономической ситуации в стране и мире на фоне пандемии коронавирусной инфекции. В то время как правительство РФ и все деловое сообщество разрабатывает и реализует планы по стабилизации экономики, ее восстановлению и последующему росту, предпринимаются шаги, которые грозят обернуться бегством из России не только иностранных, но и российских инвесторов", - подчеркнули в ВТБ.

История вопроса

В конце мая 2020 года ФАС обратилась в суд Архангельской области с иском о признании недействительной сделки по продаже принадлежавших "Лукойлу" до 2017 года 100% акций АО "АГД-Даймондс" за $1,45 млрд в пользу "Открытие холдинга". Тогда сообщалось, что ведомство выявило факт нарушения законодательства, который заключался в том, что "заявителем не была представлена информация о наличии у ряда бенефициаров АО "Открытие Холдинг" гражданства иного государства, что повлекло установление контроля над российским стратегическим обществом иностранными инвесторами".

Позднее банк непрофильных активов "Траст" (крупнейший кредитор "Открытие холдинга") сообщил, что оценивает сделку в сумму не более чем в $700 млн.

АО "Архангельскгеолдобыча" осуществляет разработку алмазоносного месторождения им. В.П. Гриба, расположенного в России на территории Архангельской области. Это месторождение - первое по запасам в Европе, четвертое - в России и седьмое в мире.