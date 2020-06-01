ПФР перечислил единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на 14,6 млн детей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 16 лет. Средства направлены 14,6 млн детей, об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ПФР.

"Пенсионный фонд России перечислил первые единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 16 лет. Средства направлены 10,2 млн семей на 14,6 млн детей - то есть больше чем половине всех, кто имеет право на поддержку по указу президента. Общая сумма выделенных к настоящему времени средств составила 146 млрд рублей", - сообщили в ПФР.