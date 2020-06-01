Газопровод "Балканский поток" может быть завершен до конца года

ЛЕТНИЦА /Болгария/, 1 июня. /ТАСС/. Строительство газопровода "Балканский поток" имеет важное значение для Болгарии и Сербии, оно может быть завершено до конца года. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов по итогам совместной с президентом Сербии Александаром Вучичем инспекции строительства газопровода в понедельник.

"Двигаемся с опозданием на два-три месяца, но работы активно продолжаются. В октябре-ноябре будут смонтированы компрессоры, и к концу года мы будем готовы встретиться на границе и запустить газопровод", - сказал Борисов. Он подчеркнул, что газовые проекты в Болгарии согласованы с Европейской комиссией и коллегами из США, и выразил уверенность, что их реализации ничего не помешает, и в итоге будет обеспечен транзит газа из разных источников. Болгарские газопроводы, отметил премьер, помогут обеспечить диверсификацию поставок газа, "по ним будет идти и русский, и азербайджанский, и американский, и катарский, и любой другой газ".

"Новые трубы будут наполнены газом практически моментально. Честно, аккуратно, при помощи Европейской комиссии, соблюдая все правила, мы продолжаем работать", - сообщил он, отметив, что наблюдал за этим процессом во время облета на вертолете с президентом Сербии над "Балканским потоком". "Сегодня мы пролетели практически над всем газопроводом и видели, что везде по его трассе работают люди", - уточнил он.

Вучич в свою очередь отметил, что "Балканский поток" имеет огромное значение для двух стран, "он обеспечивает инвестиции в энергетику, что означает стабильное экономическое развитие наших государств". В долгосрочном плане это исключительно важный и полезный проект, уточнил он. "Мне было приятно видеть, с какой скоростью он реализуется. Надеюсь, что уже скоро мы соединим болгарскую часть газопровода, которая строится, и его сербскую часть, которая готова", - сказал Вучич.

Как сообщает корр. ТАСС, дата 1 июня была выбрана для инспекции газопровода неслучайно, ведь именно сегодня в Болгарии и Сербии было отменено множество ограничений, связанных с распространением коронавируса. Президент Сербии и премьер Болгарии встретились в первый день после того, как граждане их государств получили право свободного передвижения между странами и без обязательных в последние несколько месяцев защитных масок. Они пролетели над "Балканским потоком" на вертолете, после чего присутствовали при процессе укладки газовых труб в районе села Летница в центральной Болгарии.

О "Балканском потоке"

"Балканский поток" фактически является продолжением газопровода "Турецкий поток" через территорию Болгарии, однако в официальных документах он назван объектом "расширения газотранспортной инфраструктуры компании "Булгартрансгаз" параллельно северному (магистральному) газопроводу до болгаро-сербской границы". Название "Балканский поток" для газопровода предложил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Общая протяженность газопровода - 474 километра. Для его строительства на временные базы хранения уже доставлены 26 489 труб (324,26 км). Еще 10 935 труб (на 133,52 км) находятся в порту города Бургас. Непосредственно на трассе газопровода находится 281,22 км труб, 153,06 км из них уже сварены, в траншее уложено 91,43 км труб.

"Турецкий поток", запуск которого состоялся 8 января, проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Далее идет сухопутная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда уже сейчас газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. В дальнейшем (после завершения строительства всей инфраструктуры) газ пойдет в Сербию и Венгрию. Пропускная способность газопровода протяженностью 930 км - 31,5 млрд куб. м газа в год.