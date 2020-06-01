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Мантуров: госгарантии будут предоставлены под закупки почти 60 самолетов SSJ-100

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Государственные гарантии будут предоставлены под закупку 59 самолетов Sukhoi SuperJet 100, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на онлайн-встрече с депутатами "Единой России".

По словам министра, такое решение было принято на совещании по развитию авиастроение у президента РФ Владимира Путина. "В частности, было принято решение о предоставлении госгарантий под закупку 59 самолетов SSJ-100 и порядка 30 вертолетов по линии "Вертолетов России", - сказал он.

Также Мантуров отметил, что были приняты решения по списанию и реструктуризации долгов авиапредприятий.

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