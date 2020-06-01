Мантуров предлагает сформировать оборачиваемый резерв масок, тестов и лекарств

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает начать формирование резерва средств индивидуальной защиты, тестов на коронавирус, лекарств и медицинского оборудования. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Практически по всей номенклатуре для борьбы с коронавирусом у нас обеспечен текущий внутренний спрос. В связи с этим мы считаем возможным приступить к формированию постепенно постоянно оборачиваемого резерва средств индивидуальной защиты, это касается также и тестов, и лекарств, медицинского оборудования на случай обострения биологической ситуации", - сказал он.

"Это можно делать с учетом того, что у наших предприятий уже с июля незаконтрактованы объемы", - добавил он.

Министр сообщил, что РФ выполнила задачу по обеспечению средствами индивидуальной защиты больниц, аптек и прочих потребителей. "На первом этапе решали ее преимущественно за счет закупок из Китая. Снизить импорт нам удалось благодаря опережающему созданию мощностей по выпуску СИЗ всех видов", - добавил он. Мантуров сообщил, что РФ в конце мая прекратила закупки средств индивидуальной защиты из Китая, так как потребность в них была закрыта внутренним производством.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,1 млн человек, около 367 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 414 878 случаев заражения, выздоровели 175 877 человек, умерли 4 855. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.