Мантуров заявил, что Россия поставит новые цели по импортозамещению до 2024-2025 годов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Основные задачи пятилетней программы импортозамещения в РФ выполнены, необходимо поставить новые цели по импортозамещению до 2024-2025 годов, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе онлайн-встречи с депутатами "Единой России".

"Основные показатели [программы импортозамещения], на которые мы должны были выйти, - они выполнены", - сказал Мантуров.

"Мы считаем, что мы должны в ближайшее время обновить все планы импортозамещения, поставив новые целевые показатели на период до 2024-2025 годов, и под это предусмотреть все меры поддержки", - отметил министр, уточнив, что речь идет как об административных, так и о финансовых инструментах поддержки.