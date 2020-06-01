Рапота: будущее Союзного государства видится позитивно

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Дальнейшее развитие Союзного государства России и Белоруссии видится в позитивном ключе. Об этом заявил ТАСС государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Будущее мы рассматриваем в позитиве", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Рапота пояснил, что о светлом будущем можно говорить, если институты Союзного государства работают на благо двух народов и содействуют прежде всего экономическому развитию.

"Если говорить с позиции развития, то, конечно же, будущее за серьезными инфраструктурными совместными проектами, которые связывают экономики двух государств и содействуют развитию гуманитарных контактов, укрепляющих авторитет Союзного государства как института, - указал он. - Идея строительства высокоскоростной железной дороги - это один из проектов, который должен стать основой развития и национальных экономик, и Союзного государства, и экономических связей с остальным миром".

По словам Рапоты, изоляционизм не может быть эффективной формой развития. "Экономическое развитие возможно только в условиях активного взаимодействия с остальным миром, особенно в период научно-технической революции, высоких технологий", - пояснил он, добавив, что очень актуальной со многих точек зрения сегодня является вопрос транспортной инфраструктуры.

"Вопрос даже не в том, что конкретный проект должен быть обязательно осуществлен, подобного рода проекты должны стоять в повестке дня, - подчеркнул генсек Союзного государства. - [Проект строительства высокоскоростной железной дороги] - это проект, нацеленный на объединение усилий двух народов в решении общей задачи, на создание конкретного, совершенно понятного продукта. Такие проекты должны быть и в национальной повестке дня любого государства, потому что это позволяет оптимистично смотреть на будущее, видеть, что происходит что-то полезное, создается основа для дальнейшего развития".