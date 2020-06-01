Ведомства поддержали "Газпром" в вопросе внедрения интеллектуальных систем учета газа

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Минэнерго РФ, Федеральная антимонопольная служба, а также Ростехнадзор поддержали предложения "Газпром межрегионгаза" по введению интеллектуальных систем учета газа (ИСУГ) и модели финансирования проекта. Это следует из выступлений представителей ведомств в ходе "круглого стола" в Совете Федерации.

Предложения "Газпром межрегионгаза"

Как отметил в своем выступлении гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, в прошлом году Минэнерго РФ проводило предварительный анализ стоимости реализации проекта. Тогда она оценивалась в 384 млрд руб.

"Сегодня "Газпром межрегионгазом" с учетом проведенного Минэнерго анализа разработана возможная финансовая модель внедрения этой системы. Ключевым критерием ее разработки выступила минимизация тарифных последствий для населения", - сообщил Густов.

Согласно предложениям компании прибор учета устанавливается "Газпром межрегионгазом" для новых абонентов и в случае необходимости замены старых приборов. Система с полным набором функций устанавливается у тех абонентов среди населения, которые используют газ для отопления.

"В целом, по прогнозным оценкам, финансирование проекта возможно из следующих источников. Первое за счет учета положительных эффектов поставщиков газа от внедрения ИСУГ (20%). За счет дополнительной индексации розничных цен. Мы оцениваем тоже 20%. И за счет сохранения существующего финансового источника в виде текущих платежей абонентов за установку приборов учета более низкого качества (60%)", - сказал Густов.

Финансовая модель программы предполагает два варианта оплаты для населения: целевое включение в розничную цену на газ абонентской платы для потребителей, которым установлен интеллектуальный прибор учета, или введение целевой регулируемой платы в структуре жилищно-коммунальных услуг для потребителей, который устанавливается прибор учета.

"Дополнительная индексация розничных цен на газ, реализуемый населению, накопленным итогом в пределах 2% в течение трех лет, по нашим предварительным оценкам", - отметил Густов, добавив, что рассматривается также возможность применения разных финансовых схем, в том числе лизинга и кредитования.

С помощью новых счетчиков компания планирует решить такие задачи, как повышение дисциплины потребления и оплаты, автоматическое формирование баланса поставок, получение в режиме реального времени информацию о попытках хищения газа, исключение споров с налоговыми органами и др.

Отдельно Густов обратил внимание на ситуацию в Северо-Кавказском федеральном округе. "Внедрение этой системы может в частности способствовать нормализации ситуации в сфере поставок газа, особенно в Северо-Кавказском федеральном округе", - сказал глава "Газпром межрегионгаза". По данным компании, более 88% долга населения за газ в 2019 г. приходится на республики Северного Кавказа. "Для реализации проекта по внедрению в Северо-Кавказском федеральном округе требуется комплексное решение с использованием мер государственной поддержки", - отметил Густов.

Для перехода на умные системы учета необходимо провести ряд изменений в законодательстве, которые наделят поставщика газа полномочиями по дополнительному контролю за достоверностью показаний учета, а также по установке собственных приборов учета и использование их как расчетных. Кроме того, заметил Густов, необходимо проработать возможность дистанционного отключения или возобновления подачи газа с помощью новых счетчиков с дополнительными функциями.

Реакция ведомств

Участвующие в "круглом столе" ведомства в целом поддержали предложения газовой компании. В частности, положительную оценку инициативе дал директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов, а также представитель Ростехнадзора.

Начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС Армен Ханян в свою очередь заметил, что служба концептуально поддерживает инициативы "Газпрома". По его словам, сейчас нужно определиться с их источниками финансирования, какие слои потребителей она будет затрагивать. Кроме того, нужно понять, кто будет собственником счетчиков и кто будет их обслуживать.

"У нас с электрическими счетчиками такая же история, необходимо, чтобы конечному пользователю не вминяли определенные расходы избыточные. В электричестве такая же история была и до сих пор есть - много антимонопольных дел. Все это необходимо правильно проработать, чтобы мы не наступали на одни и те же грабли", - добавил он.