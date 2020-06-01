Глава РФПИ Дмитриев впервые вошел в совет директоров "Россетей"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Акционеры "Россетей" на годовом собрании 1 июня избрали новый совет директоров, в состав которого впервые вошел глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, следует из материалов компании.

Также впервые в совет директоров "Россетей" были избраны бывший глава департамента корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК Минэнерго, заместитель главы "Россетей" Владимир Фургальский и президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов.

В совет директоров компании повторно вошел министр энергетики России Александр Новак, генеральный директор "Газпром энергосбыт" Станислав Аширов, председатель правления "Системный оператор Единой энергетической системы" Борис Аюев, председатель правления ассоциации НП "Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью" Максим Быстров, вице-президент, исполнительный директор в кластере энергоэффективных технологий некоммерческой организации "Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий" Олег Дубнов, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

Также вновь стали членами совета директоров "Россетей" генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский, заместитель министра энергетики России Юрий Маневич, первый заместитель глава "Россетей" Андрей Муров, заместитель министра экономического развития России Михаил Расстригин, ректор "Национального исследовательского университета "МЭИ" Николай Рогалев и спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергей Шматко.

Всего в составе совета 15 человек. Основным акционером "Россетей" является Российская Федерация. Пакетом акций в 88,04% от уставного капитала управляет Росимущество.

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций. Имущественный комплекс включает 35 дочерних и зависимых обществ.