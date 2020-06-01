"Млековита" официально опроверг вымогательство со стороны Россельхознадзора

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Председатель правления "Млековита" Дариуш Сапиньски направил Сергею Данкверту официальное опровержение фактов вымогательства и заявил о готовности участвовать в расследовании и установлении истины. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Руководителю Россельхознадзора Сергею Данкверту по дипломатическим каналам через посольство Республики Польша в РФ поступило официальное письмо от председателя правления Молочного кооператива "Млековита", в котором опровергается информация о якобы существующих фактах вымогательства со стороны представителей российского ведомства", - отмечается в сообщении.

В Россельхознадзоре также сообщили о том, что Сапиньски выразил готовность участвовать в проведении расследования и поисках распространителей неправдоподобных сведений.

"Сапиньски сообщил, что с удивлением воспринял появившиеся в СМИ новости о том, что представитель компании получил коррупционное предложение от Россельхознадзора", - отмечается в сообщении. В ведомстве также отметили, что "Млековита" не имеет представителей в России.

"Кроме того, сотрудники компании не встречались с сотрудниками Россельхознадзора и не получали предложения о решении каких-либо вопросов с российским ведомством. Распространение ложной информации, по мнению председателя правления компании, отрицательно сказывается на репутации "Млековиты", - подчеркивается в сообщении.

28 мая московская полиция начала проверку по заявлению представителя польской компании "Млековита", заявившего о вымогательстве у него 500 тыс. долларов главой Россельхознадзора. Заявитель утверждает, что чиновники требовали взятку за снятие ограничений на поставки продукции "Млековиты" из Польши в Россию.