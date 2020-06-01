СФ предложит Минтруду разработать проект о комбинированной занятости в условиях пандемии

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Совет Федерации планирует рекомендовать Министерству труда и социальной защиты РФ разработать законопроект о закреплении в российском законодательстве понятия "комбинированная занятость", которое подразумевает сочетание дистанционной работы и работы в офисе. Об этом говорится в согласованном с руководством верхней палаты проекте постановления СФ "О реализации мер по социальной защите граждан и обеспечению занятости населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции".

"Ускорить принятие нормативных правовых актов, устанавливающих особенности регулирования трудовых отношений в связи с реализацией мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе в части порядка оплаты труда, учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, временного перевода работника на дистанционную, сменную или другую работу", - говорится в документе.

"Разработать проект федерального закона, предусматривающего внесение изменений в трудовое законодательство Российской Федерации в части закрепления комбинированной занятости (сочетания дистанционной работы и работы непосредственно в организации)", - рекомендуют сенаторы министерству.

Кроме того, члены Совфеда планируют рекомендовать Минтруду продолжить работу по совершенствованию деятельности органов службы занятости для содействия трудоустройству граждан, в том числе путем дистанционного предоставления услуг.

Сенаторы рассмотрят вопрос об утверждении текста постановления на заседании 2 июня после выступления на заседании СФ главы Минтруда Антона Котякова.