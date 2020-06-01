"Газпром" стал крупнейшим эмитентом в фондовом индексе MSCI Russiа

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. "Газпром" стал крупнейшим эмитентом в фондовом индексе MSCI Russia. Изменение позиции компании в индексе произошло по итогам очередного пересмотра его состава агентством MSCI. Об этом говорится в сообщении компании.

Во втором квартале 2020 года агентство MSCI скорректировало для акций "Газпрома" один из ключевых показателей, на основании которого рассчитывается вес ценных бумаг каждого эмитента в индексе, - коэффициент доли акций, находящихся в свободном обращении. С 1 июня 2020 года этот коэффициент для акций "Газпрома" увеличен до 0,5 против 0,45 ранее.

В результате, согласно данным, опубликованным на сайте MSCI, по состоянию на 1 июня акции "Газпрома" заняли верхнюю строчку в индексе MSCI Russia с весом 17,51%.

"Корректировка коэффициента и последующее увеличение веса акций "Газпрома" в индексе - это важное событие для компании. Многие международные инвесторы используют индекс MSCI Russia для определения состава своих инвестиционных портфелей. Мы уверены, что увеличение веса акций "Газпрома" в индексе приведет к притоку инвестиций в ценные бумаги компании", - сказал зампредправдения "Газпром" Фамил Садыгов.

MSCI Russia - фондовый индекс российского рынка. Входит в группу индексов развивающихся рынков MSCI Emerging Markets. Рассчитывается международной аналитической компанией MSCI Inc. Индекс MSCI Russia является ориентиром для международных институциональных и частных инвесторов, размещающих средства в ценные бумаги российских эмитентов.

В составе индекса - ценные бумаги 22 инвестиционно-привлекательных российских эмитентов. Вес акций каждого эмитента в составе индекса зависит от капитализации компании и доли ее акций в свободном обращении. Состав и структура индекса пересматривается раз в квартал.