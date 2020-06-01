В Wildberries сообщили, что спрос на маски и перчатки к концу весны стабилизировался

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries отмечает стабилизацию спроса на одноразовые маски и перчатки, а также антисептики к концу весны. Стабилизацию спроса на маски также подтверждают данные крупнейшего оператора фискальных данных "Платформы ОФД", сравнившего продажи в рознице 25-31 мая с неделей месяц назад, 20 - 26 апреля (заключительная полная неделя апреля), когда вся страна находилась в режиме жестких ограничений. Об этом ТАСС сообщили в компаниях.

"Во второй половине мая 2020 года россияне приобрели на 22% меньше в штуках одноразовых масок, перчаток и кожных антисептиков, чем в первой половине мая 2020 года. Наибольшее снижение спроса отмечено в категории одноразовых защитных масок - на 38%. Одноразовых перчаток во второй половине мая приобрели на 9% меньше по сравнению с первой половиной мая. Мы видим стабилизацию спроса на средства для защиты от вирусных инфекций, что, на наш взгляд, связано со значительным расширением ассортимента СИЗ в 2 раза на онлайн-площадке и в стране в целом", - отмечает Wildberries.

Ретейлер отмечает, что россияне в апреле - начале мая сформировали необходимые запасы защитных средств, и перешли к закупкам по мере необходимости. Во второй половине мая на онлайн-площадке цена снизилась на 10% к первой половине мая. Наибольшее снижение цен произошло на одноразовые защитные маски - на 41%.

"Средний чек покупки медицинских масок - 172 руб., на 54% ниже, чем месяц назад. Объем продаж в денежном выражении вырос на 1%", - сообщили в компании "Платформа ОФД". При этом средний чек покупки перчаток составил 104 руб., на 8% выше, чем месяц назад, а обьем продаж в денежном выражении вырос на 23%.