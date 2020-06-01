Рестораны готовы следовать рекомендациям Роспотребнадзора в условиях риска пандемии

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Рестораны поддерживают новые рекомендации Роспотребнадзора, и готовы обеспечить необходимый уровень дезинфекции и дистанцию в 1,5 метра между столами в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. При этом, опрошенные ТАСС эксперты рассчитывают, что принятые нормы не успеют нанести урон малым предприятиям общественного питания, для которых меры могут оказаться избыточными.

Рекомендации Роспотребнадзора были разработаны при участии рестораторов. 16 пунктов правил не только выполнимы, но и устраивают как рестораторов, так и ведомство, сообщили ТАСС владелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers (фудмолл "Депо Москва", "Чайхона №1") Алексей Васильчук и вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), владелец сети ресторанов "Мясо & Рыба" Сергей Миронов. Как отмечает вице-президент ФРиО, рекомендации представляют собой единые общероссийские правила, которые "достаточно плотно пересекаются с СанПиНом" и соотносятся с тем, чему заведения общепита скорее всего следовали бы и самостоятельно.

При этом, положительно оценивая рекомендации, ФРиО и Федерация рестораторов и Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) указывают, что ряд требований избыточны или недостаточно уточнены, что может повлечь за собой штрафы. Так, глава ФРиО Игорь Бухаров добавляет, что в правилах, среди прочего, не уточнено, в чем заключается "герметичность" упаковки централизованно собранных использованных масок, как определяется пятидневный запас моющих средств, масок и перчаток. "Применение в закрытых помещениях оборудования для обеззараживания воздуха - у нас нет понятия, что такое закрытое помещение. У нас все помещения, кроме веранды, закрытые. А там есть вентиляции, о чем мы говорили с Роспотребнадзором. По строительным нормам и правилам, у нас трехкратный обмен воздуха в течение часа. В это время концентрации микробов быть не может, все вытягивается. В результате придет врач и скажет: почему у вас нет оборудования?", - указал еще одну проблему Бухаров, отметив, что системы обеззараживания воздуха - это дорогостоящее оборудование.

Вице-президент ОСИГ Алексей Волков считает, что необходимо пересмотреть требование к расстоянию между столами, поскольку оно имеет значение для небольших заведений: от этого зависит поток гостей и, соответственно, выручка. "Мы ожидаем, что эти меры временные. Некоторым организациям, у которых нет летней террасы и открытой площадки, при небольшом закрытом помещении рассадка в полутора метрах будет критичной и вполне возможно, что они вообще открываться не будут", - сказал он. Президент Профессионального ресторанного альянса "Реал" Дмитрий Левицкий в свою очередь отмечает, что несмотря на то, что расстояние в 1,5 метра является общепринятой нормой социального дистанцирования для борьбы с распространением коронавируса, остается неясным, почему именно это требование не является в то же время обязательным для железнодорожных и авиаперевозок. "Почему рестораны, фитнес-центры и салоны красоты самые опасные?", - удивляется эксперт.

Вице-президент ФРиО Сергей Миронов соглашается с экспертами, что дистанцирование столов - мера, которая скажется на небольших ресторанах. При этом это случится, отмечает он, когда в рестораны вернутся гости, стабилизируется спрос, а к тому времени, как он полагает, ограничение по расстановке столов будет снято. Заполняться рестораны, по его словам, начнут только через 4-5 месяцев после открытия. "Нам всем надо несколько месяцев поработать, пока рынок стабилизируется - 4, возможно, 5 месяцев до того момента, когда рестораны начнут заполняться. После того, как мы откроемся, мы получим в первые две недели неплохую волну гостей - тех, кто соскучился. Потом будет серьезнейший спад, потому что мы планируем, что от 30 до 50% гостей перестанут ходить временно в рестораны. Мы получим эту двухнедельную волну от тех людей - вот те 50%, которые хотели ходить, - они в первые две недели все придут. Потом будет спад, потому что этих гостей уже не хватит для нормального функционирования", - отмечает он.

Что уже предпринимают рестораны

Представители KFC, Burger King и McDonald’s в беседе с ТАСС поддержали введенные Роспотребнадзором нормы. Как сообщила ТАСС директор по коммуникациям KFC в России, Центральной и Восточной Европе Ирина Гущина, сеть, которая насчитывает порядка 930 заведений по всей России, планирует обеспечить дистанцирование покупателей за столиками на расстоянии от 1,5 метров, а в зоне касс - в 2 метра. Кроме того, KFC дополнил список мер по обеспечению безопасности потребителей отказом от подносов в пользу сбора заказов в бумажные пакеты. "Рекомендации Роспотребнадзора выработаны с целью снижения рисков заражения людей в текущей эпидемиологической ситуации, и задача KFC как крупнейшего игрока отрасли общественного питания - сделать все возможное, чтобы способствовать достижению этой цели", - отметила Гущина.

В "Макдоналдс" ТАСС сообщили, что рестораны сети оснащены защитными экранами между столами и между киосками самообслуживания, разметкой для дистанцирования. Кроме того, введено разделение потоков посетителей и курьеров, а ожидание и передача готового заказа, в том числе навынос, теперь происходит за отдельным столиком.

Директор по коммуникациям "Бургер Кинг" Иван Шестов свою очередь сообщил, что "Бургер Кинг" при необходимости готов оперативно перестраиваться и вносить изменения в процессы, если этого будет требовать безопасность. "Мы уже открыли рестораны в ряде городов, соблюдая все санитарные нормы... Все наши продукты подаются в одноразовой упаковке, которая обеспечивает соблюдение гигиенических требований. Мы решили на время отказаться от стойки самообслуживания с газированной водой в зале, теперь ее можно будет доливать с помощью персонала и исключительно в новый стакан. Также, чтобы исключить контакты между посетителем и персоналом, мы запустили оплату по QR-коду и первыми из крупнейших операторов фастфуда ввели функцию "закажи и забери" в мобильном приложении", - отметил он.

В ГК "Шоколадница" ТАСС сообщили, что планируют сохранить бесконтактный сервис доставки, ввести одноразовое, а также электронное меню, которое можно будет получить посредством QR-кода. "Контроль санитарно-эпидемиологической обстановки - это наш ежедневный рабочий процесс, который и до наступления пандемии мы всегда соблюдали. Мы давно используем специальные моющие средства для посудомоечных машин с дезинфицирующим эффектом... Во время режима самоизоляции, по рекомендациям Роспотребнадзора, мы увеличили кратность обработок. Контроль состояния здоровья работников кофеен - это тоже наша ежедневная рабочая процедура, к ней лишь добавился контроль температуры. Конечно же, мы заказали напольные элементы, которые будут предупреждать гостей о соблюдении дистанции и будем соблюдать в целом требования Роспотребнадзора", - заключили в компании.

О рекомендациях

Ранее сегодня Роспотребнадзор обновил рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, которые ранее учитывали эпидемиологическую ситуацию и отписывали поэтапное смягчение ограничений, а в новой редакции, состоящей из 16 пунктов, регламентируют работу российского общепита в условиях сохранения рисков распространения коронавируса.

Документом по-прежнему устанавливается необходимость соблюдения "входного фильтра" с обязательным контролем состояния здоровья работников, проведение влажной уборки с интервалом в 2-4 часа, проведение проветривания и обеззараживания воздуха с помощью бактерицидных ламп. Весь персонал должен работать в СИЗ и соблюдать социальную дистанцию. Вместе с тем, Роспотребнадзор в новой редакции не стал ограничивать площадь и вместимость предприятия, которое сможет открыться, одновременно увеличив расстояние размещения столов с 1 до 1,5 метров. Кроме того, определено, что предприятия питания могут использовать как одноразовые, так и многоразовые маски со сменными фильтрами. Особое внимание в новых рекомендациях уделено посуде: не допускается использование посуды со сколами и трещинами, отбитыми краями, деформированной и поврежденной эмалью. Мыть столовые приборы и посуду рекомендуется в современной посудомоечной машине с дезинфицирующим эффектом на максимальном температурном режиме.

Решение об открытии ресторанов будут принимать региональные власти.