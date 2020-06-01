Адыгея приступила к реализации плана по восстановлению экономики

МАЙКОП, 1 июня. /ТАСС/. Власти Адыгеи начали реализовывать план устойчивого развития экономики в 2020 году в условиях выхода региона из режима самоизоляции, сообщает в понедельник пресс-служба главы республики.

"Поэтапный запуск экономики - одна из центральных задач, которую обозначил президент РФ, в Адыгее ее уже начали выполнять. Сегодня на заседании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики республики глава региона Мурат Кумпилов потребовал эффективной реализации принятого Антикризисного плана по обеспечению устойчивого развития экономики на 2020 год. В него вошли 45 мероприятий по четырем основным видам деятельности: занятость населения, поддержка системообразующих предприятий и отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска; поддержка малого и среднего предпринимательства, а также строительной отрасли, транспорта и ЖКХ", - говорится в сообщении.

Часть мер уже реализуются при участии кредитных учреждений и государственной микрокредитной компании. По состоянию на 28 мая, общий объем предоставленной банками финансовой поддержки составляет 1,024 млрд рублей для 188 субъектов МСП региона, при этом основная мера поддержки - отсрочка платежей. Финансирование на выплату заработной платы составило 72 млн рублей, что позволило сохранить до 3 тыс. рабочих мест, уточнили в пресс-службе со ссылкой на министра экономического развития и торговли региона Геннадия Митрофанова.

Отмечается, что план предусматривает конкретные решения по стимулированию предпринимательской активности, поддержке системообразующих отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска, повышению занятости населения.

"Федеральные меры поддержки дополнены программой кредитования субъектов МСП под 2% годовых на возобновление их деятельности, республиканский Фонд поддержки предпринимательства предоставляет новые льготные микрозаймы до 1 млн под 1% и отсрочки по действующим обязательствам сроком на полгода. Оказывается содействие по продвижению продукции местных производителей товаров и услуг через российские и международные торговые площадки. Сейчас создаются интернет-ресурсы для помощи предпринимателям, в том числе и коллективу вещевых рынков", - пояснили в пресс-службе главы региона.

"От того, как мы сможем сегодня мобилизовать все силы, эффективно использовать федеральные инструменты поддержки, гибкий подход в поэтапном запуске экономики, во многом зависят темпы дальнейшего развития республики", - цитирует Кумпилова пресс-служба.