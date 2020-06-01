Evergreen получит $6 млн инвестиций на разработку платформы для оптимизации энергоресурсов

ТАСС, 1 июня. Технологическая компания Evergreen, созданная при поддержке Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO), успешно привлекла $6 млн инвестиций на разработку и выведение на рынок своей цифровой платформы для оптимизации работы систем генерирования и хранения возобновляемой энергии. Об этом сообщило издание Renew Economy.

"Мы вступили в десятилетие, в котором будет критически важно принять меры по предотвращению изменения климата. Переход на возобновляемые источники энергии можно ускорить и сделать более эффективным благодаря применению передовых технологий. Платформа Evergreen позволяет работать с широким спектром устройств для генерирования и хранения энергии, в то же время извлекая выгоду за счет оптимизации финансовой составляющей", - отметил управляющий директор Evergreen Бен Хатт.

Evergreen была создана для коммерциализации программного обеспечения, разработанного при поддержке CSIRO и позволяющего оптимизировать работу аккумуляторов с помощью прогнозирования погодных условий и уровня выработки солнечной энергии. Кроме того, платформа учитывает данные клиентов об энергопотреблении и использует выявляемые тенденции для оптимизации работы батарей в жилых помещениях и снижения затрат на электроэнергию.

Решение может одновременно координировать большое количество систем хранения энергии, интегрируя их в единую виртуальную электростанцию, что позволяет гибко реагировать на требования рынка и обеспечивать балансирование спроса и предложения в сети.