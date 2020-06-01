Российский музыкальный союз повторно просит кабмин поддержать отрасль

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российский музыкальный союз (РМС) направил второе письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина с просьбой поддержать музыкальную индустрию, которая пострадала в результате введенных в стране ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РМС.

Первое обращение РМС содержало ряд предложений по поддержке индустрии. Однако пресс-служба отмечает, что "в поступившем 18 мая в РМС ответе за подписью замминистра экономического развития Полины Крючковой нет содержательного ответа ни на одно из предложений".

"Музыкальная индустрия, оказавшаяся в сложной финансовой ситуации, в том числе из-за запрета культурно-массовых мероприятий, так и не получила никаких мер поддержки со стороны правительства", - указали в пресс-службе. Документ подписали сопредседатели совета РМС композитор Эдуард Артемьев и дирижер Юрий Башмет, председатель правления РМС Андрей Кричевский и председатель правления Национальной федерации производителей фонограмм, генеральный директор музыкального лейбла Warner Music Russia Александр Блинов.

Среди предложений по поддержке индустрии, которые были в первом обращении РМС, находилась просьба освободить российские организации от уплаты НДС по сделкам по распоряжению исключительными правами на объекты авторских и смежных прав. Также было предложено освободить российские организации музыкальной индустрии от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды по выплатам авторам и исполнителям. Среди других предложений - внести в действующее законодательство изменения, направленные на совершенствование механизма начисления вознаграждения авторам и иным правообладателям со стороны музыкальных цифровых платформ и сервисов. Кроме того, предлагалось включить музыкальную индустрию в перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, включая деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений.

В повторном обращении РМС особо подчеркивается, что предложенные меры не требуют выделения бюджетных средств, при этом инициативы заметно поддержат всех участников музыкальной индустрии и смогут разрешить ряд наболевших проблем отрасли, добавили в пресс-службе.