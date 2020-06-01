Стоимость российской нефти Urals достигла рекордных с 1990 года премий к сорту Brent

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Стоимость российского сорта нефти Urals достигла рекордных премий к североморскому эталону Brent за всю историю мониторинга агентства Argus с 1990 года. Поддержку стоимости сорта оказало значительное снижение добычи в России в условиях восстановления спроса на нефть на мировом рынке вследствие ослабления карантинных мер. Об этом говорится в обзоре Argus.

Премия на Urals на северо-западе Европы на прошлой неделе выросла на $1,55/барр. относительно Североморского датированного сорта Brent, до $2,30/барр. (cif Роттердам - продажная цена включает в себя стоимость продукта, страхование и фрахт до порта Роттердам). В абсолютном выражении Urals подорожал еще заметнее - на $3,18/барр., до $36,70/барр. (cif Роттердам), вслед за эталоном.

Премия на партии Urals по 80 тыс. т в Средиземноморье за неделю увеличилась на $1/барр. относительно Североморского датированного Brent, до $2,80/барр. (cif Аугуста). В абсолютном значении Urals подорожал на $2,63/барр., до $37,20/барр. (cif Аугуста).

Ожидается, что морской экспорт Urals в текущем месяце сократится на 37 тыс. барр./сут. (340 тыс. т) относительно мая, до 1,3 млн барр./сут. (5,44 млн т).

Суммарные поставки нефти за рубеж из портов России, которые обслуживает "Транснефть", в июне должны уменьшиться на 104 тыс. барр./сут. (720 тыс. т) по сравнению с прошлым месяцем, до 2,04 млн барр./сут. (8,42 млн т). Это минимальный объем экспорта с декабря 2014 г., когда поставки составили 1,78 млн барр./сут. (7,6 млн т).