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Украина планирует в Берлине поднять вопрос эмбарго ЕС на российские энергоносители

Вице-премьер Украины Алексей Резников уточнил, что Украина планирует обсудить вопрос усиления санкций

КИЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Украины Алексей Резников во вторник во время консультаций в Германии по деятельности "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) поднимет вопрос усиления санкций в отношении РФ и введения эмбарго на российские энергоносители, которые поставляются в страны ЕС. Это он подтвердил в понедельник в эфире телеканала ICTV.

"Я завтра это сделаю", - сказал он, отвечая на вопрос о готовности в Берлине затронуть тему усиления санкций и введения западными странами эмбарго на российские энергоносители, которые поставляются в страны ЕС.

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