Украина планирует в Берлине поднять вопрос эмбарго ЕС на российские энергоносители

КИЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Украины Алексей Резников во вторник во время консультаций в Германии по деятельности "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) поднимет вопрос усиления санкций в отношении РФ и введения эмбарго на российские энергоносители, которые поставляются в страны ЕС. Это он подтвердил в понедельник в эфире телеканала ICTV.

"Я завтра это сделаю", - сказал он, отвечая на вопрос о готовности в Берлине затронуть тему усиления санкций и введения западными странами эмбарго на российские энергоносители, которые поставляются в страны ЕС.