Исследование: крупные инвесторы увеличили вложения в российские акции во время пандемии

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российские инвесторы с активами от 100 млн рублей в период пандемии существенно нарастили вложения в акции российских компаний, говорится в исследовании подразделения Сбербанка Sberbank Private Banking, с которым ознакомился ТАСС.

В марте-апреле 2020 года количество сделок с ценными бумагами в Sberbank Private Banking увеличилось на 163%, а их объем - на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом клиенты наращивали объем вложений в ценные бумаги - операций по продаже было вдвое меньше, чем по покупке, пояснили в компании.

Среди активов основной интерес у инвесторов вызвали акции - сделок с ними было на 45% больше, чем с долговыми инструментами. Также большим спросом пользовались именно российские ценные бумаги: локальные акции приобретали вдвое, а облигации - втрое чаще, чем бумаги других стран. Как правило, средства инвертировались в ценные бумаги компаний энергетического и финансового секторов.

Помимо операций с ценными бумагами, повышенным спросом в марте пользовалась и конвертация валюты. При этом основной объем сделок пришелся на продажу долларов и покупку рублей: в марте объем таких сделок вырос в 2,5 раза по сравнению с февралем текущего года. Общий объем FX-сделок клиентов Sberbank Private Banking в марте-апреле превысил 90 млрд рублей, что примерно в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года. В целом с января по апрель включительно объем активов под управлением Sberbank Private Banking вырос на 12%.

"Наши клиенты весьма умело воспользовались той конъюнктурой на фондовом рынке, которая сложилась в марте и апреле, и использовали ее с выгодой для себя. Повысился аппетит к риску: мы увидели переключение с депозитов на инвестиционные продукты у консервативных клиентов и интерес к альтернативным инвестициям у активных инвесторов. Ожидаемо вырос и спрос на защитные инвестиции, такие как золото, включая индексные биржевые фонды как на само золото, так и на акции золотодобывающих компаний", - прокомментировала результаты руководитель Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова. Она также отметила возросший спрос на покупку и аренду элитной загородной недвижимости, появились и запросы на приобретение удаленных и даже изолированных участков.

Sberbank Private Banking - подразделение Сбербанка, которое занимается оказанием финансовых и сопутствующих услуг обеспеченным клиентам с активами от 100 млн рублей. Входит в блок "Управление благосостоянием" Сбербанка.