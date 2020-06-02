"Аэрофлот" сократил количество рейсов на начало июня

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" сократила количество рейсов в начале июня, следует из информации на сайте перевозчика. С 1 июня компания впервые за время пандемии перешла к наращиванию полетов, но скорректировала ранее анонсированные рейсы.

Так, предполагалось, что с 1 июня компания в том числе увеличит число полетов на юг: в мае перевозчик совершал семь рейсов в неделю в Анапу, в июне планировалось увеличить количество рейсов до 22. Число рейсов в Сочи должно было вырасти с 14 до 26, в Краснодар - с 14 до почти 30, в Минеральные Воды - с 14 до 28, в Симферополь - с 34 до 83. Частоту рейсов в Санкт-Петербург планировалось увеличить с 42 до 70, в Калининград - с 14 до 24.

Теперь количество рейсов на ближайшие несколько дней сокращено. Так, например, частота рейсов в Санкт-Петербург на 2 и 3 июня сокращена с 10 до шести рейсов в день. В неделю (с 2 по 8 июня) количество рейсов сокращено до 59, в Анапу - до 20, в Сочи - до 19, в Краснодар и Минеральные Воды - до 26, а в Симферополь - до 64.

В Калининград планируется выполнять 21 рейс в неделю (вместо 24 рейсов). Что касается региональной программы, то она пока значительно не изменилась. Например, в Саратов компания планирует в июне выполнять 14 рейсов в неделю (в мае - четыре), во Владивосток - 14 рейсов (вместо семи), количество рейсов в Екатеринбург сокращено до 20 с ранее запланированных 24 рейсов.

В апреле и мае компания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса сокращала внутренние перевозки, в результате они упали с 110-120 тыс. до 3-5 тыс. в сутки, а число рейсов - с 800 до 50-80 в сутки, сообщал генеральный директор перевозчика Виталий Савельев в конце апреля.