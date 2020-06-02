Счетная палата заявила, что докапитализация банков через ОФЗ дает положительный эффект

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Банки, докапитализированные через ОФЗ, продемонстрировали опережающий рост кредитования приоритетных отраслей экономики в 2019 году, следует из отчета Счетной палаты, опубликованного во вторник.

"Темпы роста совокупного объема корпоративного кредитования, предоставляемого докапитализированными банками, продолжают опережать темпы роста кредитования в целом по банковскому сектору и после окончания трехлетнего периода соблюдения соответствующих обязательств. За 2019 год корпоративный портфель докапитализированных банков вырос на 3,21%, в целом по банковскому сектору - на 2,6%", - приводятся в отчете слова аудитора Алексея Саватюгина.

Согласно отчету, докапитализация 33 банков на сумму 838 млрд рублей была проведена Агентством по страхованию вкладов (АСВ), 29 из которых получили субординированные займы в виде ОФЗ, еще у 4 банков АСВ приобрело привилегированные акции в обмен на облигации федерального займа.

Уточняется, что по состоянию на 1 января 2020 года АСВ перечислило в федеральный бюджет средства на общую сумму 265,1 млрд рублей. Эти средства были получены от докапитализированных банков в виде компенсации недополученного купонного дохода, процентов по субординированным займам, а также дивидендов, полученных по привилегированным акциям и штрафов.

Счетная палата также указала на риски для бюджета из-за сокращения количества докапитализированных банков, которые платят проценты по договорам с АСВ. "Объем прекращенных обязательств составляет 209,4 млрд рублей или четверть первоначально переданного докапитализированным банкам объема ОФЗ. Кроме того, фактически утрачены 2,2 млрд рублей, предоставленные докапитализированным банкам, у которых впоследствии отозвана лицензия. В случае дальнейшего сокращения федеральный бюджет может недополучить неналоговые доходы в виде купонов по ОФЗ. Также существуют риски по возврату указанных ОФЗ государственной корпорации "АСВ" и предъявления их к погашению за счет средств федерального бюджета", - отметил Алексей Саватюгин.

О программе

Программа докапитализации банков через АСВ была принята в декабре 2014 года и заложена в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году. Данная мера была направлена на поддержание необходимого уровня кредитования банками организаций приоритетных отраслей экономики.