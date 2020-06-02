Wildberries вернул возможность примерки одежды в своих пунктах выдачи

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries вновь запустил услугу примерки в своих пунктах выдачи, отмененную в конце марта из-за риска распространения в России коронавируса, сообщили ТАСС в компании.

"С поэтапным снятием ограничений в отношении объектов розничной торговли с 1 июня постепенно возобновляется работа примерочных кабин в пунктах выдачи заказов Wildberries", - сообщил представитель ретейлера. Это подтверждает и баннер на сайте компании, на котором указано, что примерочные открыты "во всех самовывозах и при курьерской доставке".

Для безопасности клиентов и сотрудников Wildberries ограничивает число покупателей, одновременно находящихся в пунктах выдачи заказов. Там также нанесена разметка на пол, помогающая соблюдать дистанцию, проводится регулярная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, сотрудники обеспечены масками и перчатками, установлены санитайзеры.

Крупнейшие онлайн-площадки, торговые сети и службы доставки 30 марта договорились ввести новые правила для повышения безопасности клиентов и персонала. В частности, был осуществлен переход на безналичный расчет, перевод магазинов на режим пунктов выдачи заказов с закрытыми кабинами для примерки.

С 1 июня в Москве была возобновлена работа непродовольственной торговли, в том числе торговых центров, и ряда объектов сферы услуг. При этом в Московской области ТЦ остаются закрытыми.